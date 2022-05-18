Президент «Баварии» рушит надежды Левандовского

«Бавария» не собирается продавать Роберта Левандовского этим летом.
Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.
– Является ли решение «Баварии» об отказе от продажи Левандовского окончательным?
– Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.
Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца, – сказал Хайнер для Tz.
После заключительного матча сезона для «Баварии» форвард заявил, что хочет сменить клуб. Основным претендентом на него является «Барселона».
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