Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
56 минут назад

Президент «Баварии»: «Зачем нам продавать Левандовского? Он отработает контракт до конца»

Sports.ruиещё 2

«Бавария» не собирается продавать Роберта Левандовского этим летом.

Президент «Баварии» рушит надежды Левандовского
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

– Является ли решение «Баварии» об отказе от продажи Левандовского окончательным?

Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.

Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца, – сказал Хайнер для Tz.

После заключительного матча сезона для «Баварии» форвард заявил, что хочет сменить клуб. Основным претендентом на него является «Барселона».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Футбол,Роберт Левандовский,Герберт Хайнер,Роберт Левандовски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители