Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
37 минут назад

Марио Фернандес приостанавливает карьеру

Вероника Полынина

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает карьеру, сообщается на сайте клуба.

Марио Фернандес приостанавливает карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист, игравший за ЦСКА на протяжении 10 лет, уедет в Бразилию. Его контракт будет приостановлен.

В обращении к болельщикам Фернандес заявил, что в последнее время чувствует «колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение» и уже не может «отдавать все то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы».

Футболист напомнил, что в прошлом году у него родился сын, и он хочет побыть с семьей. По его словам, он обратился к руководству клуба с просьбой дать ему возможность определенное время провести в Бразилии с семьей. Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев отнеслись к его просьбе с пониманием и отпустили его из клуба.

«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды», - сказал Марио Фернандес.

Гендиректор клуба Роман Бабаев назвал приостановку контракта Фернандеса «серьезной потерей» и отметил, что ЦСКА не мог не пойти навстречу футболисту, который более 10 лет отдавал клубу всего себя.

Марио Фернандес провел за ЦСКА 328 матчей, забил 10 мячей, трижды становился чемпионом России и трижды - обладателем Суперкубка России. Один раз выиграл Кубок России.

Футбол,Роман Бабаев,Евгений Гинер,Марио Фернандес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители