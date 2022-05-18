Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает карьеру, сообщается на сайте клуба.
Футболист, игравший за ЦСКА на протяжении 10 лет, уедет в Бразилию. Его контракт будет приостановлен.
В обращении к болельщикам Фернандес заявил, что в последнее время чувствует «колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение» и уже не может «отдавать все то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы».
Футболист напомнил, что в прошлом году у него родился сын, и он хочет побыть с семьей. По его словам, он обратился к руководству клуба с просьбой дать ему возможность определенное время провести в Бразилии с семьей. Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев отнеслись к его просьбе с пониманием и отпустили его из клуба.
«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды», - сказал Марио Фернандес.
Гендиректор клуба Роман Бабаев назвал приостановку контракта Фернандеса «серьезной потерей» и отметил, что ЦСКА не мог не пойти навстречу футболисту, который более 10 лет отдавал клубу всего себя.
Марио Фернандес провел за ЦСКА 328 матчей, забил 10 мячей, трижды становился чемпионом России и трижды - обладателем Суперкубка России. Один раз выиграл Кубок России.