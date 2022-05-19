Сборная России обратилась к Фернандесу

Сборная России в своих соцсетях отреагировала на приостановлении карьеры натурализованного защитника Марио Фернандеса.

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«Мы будем скучать, СуперМарио! Возвращайся скорее», — подписала видео с голом Фернандеса в ворота Хорватии на ЧМ-2018 сборная России.

Напомним, что вчера стало известно о приостановлении спортивной карьеры игрока. Он планирует вернуться в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. Осенью в семье защитника ожидается прибавление.

Контракт «русского бразильца» с ЦСКА истекает в июне 2024 года.

Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году, перейдя из бразильского «Гремио». В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в граждане России. После этого Фернандес регулярно вызывался в состав национальной команды, а в сентябре прошлого года принял решение о завершении карьеры в сборной.