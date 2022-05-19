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44 минуты назад

Сборная России обратилась к приостановившему карьеру Фернандесу

Газета.Ru

Сборная России в своих соцсетях отреагировала на приостановлении карьеры натурализованного защитника Марио Фернандеса.

Сборная России обратилась к Фернандесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем скучать, СуперМарио! Возвращайся скорее», — подписала видео с голом Фернандеса в ворота Хорватии на ЧМ-2018 сборная России.

Напомним, что вчера стало известно о приостановлении спортивной карьеры игрока. Он планирует вернуться в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. Осенью в семье защитника ожидается прибавление.

Контракт «русского бразильца» с ЦСКА истекает в июне 2024 года.

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Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году, перейдя из бразильского «Гремио». В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в граждане России. После этого Фернандес регулярно вызывался в состав национальной команды, а в сентябре прошлого года принял решение о завершении карьеры в сборной.

В этом сезоне натурализованный защитник провел за ЦСКА 27 игр, в которых дважды сумел отличиться. Армейцы за тур до финиша чемпионата располагаются на пятой строчке. 21 мая подопечные Алексея Березуцкого сыграют с «Ростовом» Валерия Карпина.

Футбол,Валерий Карпин,Марио Фернандес,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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