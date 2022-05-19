Вратарю "Крыльев Советов" стыдно за молодежь

«Я отношу себя к более старой школе. У молодежи совсем нет воспитания. Когда вижу, как ведут себя 18-летние парни, мне становится стыдно, испытываю ис

Люди не умеют себя вести в обществе. Например, сижу в ресторане, а молодая компания ведет себя неподобающим образом. У них нет понимания, как вести себя. На мой взгляд, даже образование в школах стало хуже, чем раньше.

В «Академии Коноплева» я был два года и дрался пять раз со старшими ребятами – они постоянно подкалывали, и хотелось им доказать, что я не слабее них. После этого тренеры проводили со мной воспитательные беседы. Благодаря им я сделал какой-то анализ», – сказал 23-летний Ломаев в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».