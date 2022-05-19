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1 час назад

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев назвал самых опасных игроков РПЛ

Матч ТВ

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), которые могут изменить ход матча за счет индивидуальных действий.

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев назвал самых опасных игроков РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Клаудиньо — топ футболист для РПЛ. В плане борьбы можно назвать Артема Дзюбу одним из лучших на своей позиции. Также меня удивил Диего Лаксальт — он делает прекрасные прострелы и подачи, а также обладает высокой скоростью. Из «Спартака» можно отметить Виктора Мозеса. Он хорошо проявил себя во втором тайме нашей очной встречи. Наверное, вспомнил лучшие годы в АПЛ и показал свой настоящий уровень, — сказал Ломаев в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Также Ломаев поделился мнением о вратарской линии в сборной России.

— Думаю, что Матвея Сафонова на данный момент можно считать первым номером национальной команды, особенно вспоминая его выступления на международным уровне. Для меня главный показатель — действия голкипера на поле. Считаю, что самый стабильный вратарь второго круга — Илья Лантратов из «Химок», — сказал 23-летний вратарь.

Ломаев в текущем сезоне провел за «Крылья Советов» 28 матчей, отыграв девять встреч «на ноль».

Футбол,Матвей Сафонов,Иван Ломаев,Илья Лантратов,Виктор Мозес,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Спартак,
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