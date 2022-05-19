Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев назвал самых опасных игроков РПЛ

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), которые могут изменить ход матча за счет индивидуальных действий.
— Клаудиньо — топ футболист для РПЛ. В плане борьбы можно назвать Артема Дзюбу одним из лучших на своей позиции. Также меня удивил Диего Лаксальт — он делает прекрасные прострелы и подачи, а также обладает высокой скоростью. Из «Спартака» можно отметить Виктора Мозеса. Он хорошо проявил себя во втором тайме нашей очной встречи. Наверное, вспомнил лучшие годы в АПЛ и показал свой настоящий уровень, — сказал Ломаев в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Также Ломаев поделился мнением о вратарской линии в сборной России.
— Думаю, что Матвея Сафонова на данный момент можно считать первым номером национальной команды, особенно вспоминая его выступления на международным уровне. Для меня главный показатель — действия голкипера на поле. Считаю, что самый стабильный вратарь второго круга — Илья Лантратов из «Химок», — сказал 23-летний вратарь.
Ломаев в текущем сезоне провел за «Крылья Советов» 28 матчей, отыграв девять встреч «на ноль».