Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев назвал самых опасных игроков РПЛ

— Клаудиньо — топ футболист для РПЛ. В плане борьбы можно назвать Артема Дзюбу одним из лучших на своей позиции. Также меня удивил Диего Лаксальт — он делает прекрасные прострелы и подачи, а также обладает высокой скоростью. Из «Спартака» можно отметить Виктора Мозеса. Он хорошо проявил себя во втором тайме нашей очной встречи. Наверное, вспомнил лучшие годы в АПЛ и показал свой настоящий уровень, — сказал Ломаев в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.