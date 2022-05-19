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45 минут назад

«Лига Ставок» решила разорвать контракт с РПЛ

Чемпионат.com

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила Российскую Премьер-Лигу о желании разорвать соглашение, которое должно было вступить в силу со следующего сезона. Об этом сообщает «РБК Спорт». По информации источника, сумма сделки могла составить 15 млрд рублей.

«Лига Ставок» решила разорвать контракт с РПЛ
Фото: ТАССТАСС

«Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют в том числе на экономику спорта», – сообщила пресс-служба «Лиги Ставок».

По информации источника, сумма действующего контракта составляет 650 млн рублей в год. Ранее стало известно, что РПЛ перенесла тендер на титульное спонсорство.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022. При этом функционер с большой долей вероятности продолжит заниматься судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Букмекерская контора "Лига Ставок",
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