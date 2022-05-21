Погба согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом».

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Соглашение француза с английским клубом истекает в июне, и 29-летний хавбек ещё в конце прошлого года вступил в переговоры с представителями «Ювентуса».

Как информирует журналист Альфредо Педулла, Погба сказал «да» руководству «старой синьоры» после недавней встречи. Сторонам осталось урегулировать лишь последние формальности. По данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, в скором времени звезда сборной Франции заключит трёхлетний контракт с туринцами.