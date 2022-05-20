«ПСЖ» сделал щедрое предложение Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» выдвинул новое предложение нападающему Килиану Мбаппе. Французский клуб намерен допустить футболиста до участия в управлении клубом, сообщает La Republica со ссылкой на El Chiringuito TV.
По информации источника, «ПСЖ» пытается удержать главную звезду команды от перехода в мадридский «Реал». Французский клуб предложил Мбаппе стать владельцем проекта со следующего сезона, когда он получит право голоса при смене тренера и сможет следить за трансферной политикой.
Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.