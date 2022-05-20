Салихова раскритиковала организаторов финала Кубка России

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает — это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность для РФС возродить интерес к Кубку.



Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.



Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино — совершенно провальная идея», — цитирует Салихову «СЭ».