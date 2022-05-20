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1 час назад

Зарема Салихова раскритиковала организаторов финала Кубка России

Газета.Ruиещё 1

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об организации финала Кубка России.

Салихова раскритиковала организаторов финала Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает — это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность для РФС возродить интерес к Кубку.

Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.

Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино — совершенно провальная идея», — цитирует Салихову «СЭ».

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В полуфинале красно-белые со счетом 3:0 обыграли красноярский «Енисей». «Динамо» с таким же счетом одержал победу над владикавказской «Аланией».

В этом году победителю достанется 40 млн руб., а финалист получит 10 млн.

Действующим победителем турнира является столичный «Локомотив», в прошлом сезоне в финале победивший самарские «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова отрицательно относится к идее приглашения певцов Григория Лепса и Эмина на финал Кубка России.

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