Салихова раскритиковала организаторов финала Кубка России

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об организации финала Кубка России.
«Мы видим небывалый ажиотаж вокруг финала Кубка, что еще раз подтверждает — это уникальный шанс сделать праздник футбола не только для болельщиков двух команд, но и возможность для РФС возродить интерес к Кубку.
Но организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы. Вместо организации нормальной продажи билетов там заняты выбором артистов (репертуар которых не подходит для аудитории стадионов, для стадионов нужен рок) и тем, как бы еще финансово нагрузить клубы в без того сложнейшие времена.
Их заботит, кто споет, а не то, что огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино — совершенно провальная идея», — цитирует Салихову «СЭ».
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.
В полуфинале красно-белые со счетом 3:0 обыграли красноярский «Енисей». «Динамо» с таким же счетом одержал победу над владикавказской «Аланией».
В этом году победителю достанется 40 млн руб., а финалист получит 10 млн.
Действующим победителем турнира является столичный «Локомотив», в прошлом сезоне в финале победивший самарские «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что Зарема Салихова отрицательно относится к идее приглашения певцов Григория Лепса и Эмина на финал Кубка России.