Экс-арбитр Захаров резко высказался о женщинах-судьях на ЧМ-2022

Бывший судья Игорь Захаров уверен, что женщины не должны принимать участие в качестве арбитров в мужских футбольных матчах. В беседе со Sports.ru он заявил, что это возможно, но только в «ограниченном количестве» и после серьезного отбора.
«К женщинам-арбитрам всегда относился крайне осторожно. Есть единицы, которые, возможно, могут судить мужские матчи. Но их должно быть крайне ограниченное количество, и должен быть серьезный отбор. Женщина – она и в Африке женщина. Все-таки они должны в большей степени варить суп, чем участвовать в мужских делах. Ну, это моя точка зрения», — сказал Захаров.
По его мнению, у женщин-арбитров «совершенно другое мышление и восприятие. Захаров считает, что решения принимаемые ими отличаются от тех, которые могли бы на их месте принять мужчины-судьи.
Ранее стало известно, что в 2022 году впервые в истории ЧМ по футболу среди мужских команд судить матчи будут в том числе женщины. Представители России в список арбитров на турнире не попали.