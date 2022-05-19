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42 минуты назад

Экс-арбитр Захаров высказался о женщинах-судьях на ЧМ-2022

Елена Прошина

Бывший судья Игорь Захаров уверен, что женщины не должны принимать участие в качестве арбитров в мужских футбольных матчах. В беседе со Sports.ru он заявил, что это возможно, но только в «ограниченном количестве» и после серьезного отбора.

Экс-арбитр Захаров резко высказался о женщинах-судьях на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К женщинам-арбитрам всегда относился крайне осторожно. Есть единицы, которые, возможно, могут судить мужские матчи. Но их должно быть крайне ограниченное количество, и должен быть серьезный отбор. Женщина – она и в Африке женщина. Все-таки они должны в большей степени варить суп, чем участвовать в мужских делах. Ну, это моя точка зрения», — сказал Захаров.

По его мнению, у женщин-арбитров «совершенно другое мышление и восприятие. Захаров считает, что решения принимаемые ими отличаются от тех, которые могли бы на их месте принять мужчины-судьи.

Ранее стало известно, что в 2022 году впервые в истории ЧМ по футболу среди мужских команд судить матчи будут в том числе женщины. Представители России в список арбитров на турнире не попали.

Футбол,Игорь Захаров,
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