Экс-арбитр Захаров резко высказался о женщинах-судьях на ЧМ-2022

«К женщинам-арбитрам всегда относился крайне осторожно. Есть единицы, которые, возможно, могут судить мужские матчи. Но их должно быть крайне ограниченное количество, и должен быть серьезный отбор. Женщина – она и в Африке женщина. Все-таки они должны в большей степени варить суп, чем участвовать в мужских делах. Ну, это моя точка зрения», — сказал Захаров.