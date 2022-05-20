Глушаков: «Гегемония «Зенита» в РПЛ надоела»

«Зенит» сейчас — самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне», — цитирует Глушакова РИА Новости.