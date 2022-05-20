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59 минут назад

УЕФА может лишить Казань матча за Суперкубок-2023

Елена Прошина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты переноса матча за Суперкубок Европы 2023 года из Казани. О таком намерении организации сообщает ESPN.

УЕФА может лишить Казань матча за Суперкубок-2023
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что сейчас столица Республики Татарстан по-прежнему планирует принять матч. Напомним, что казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА-2023 в марте 2020 года. Он станет первой встречей за Суперкубок на территории России.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В результате УЕФА приняла решение перенесли финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Париж.

Кроме того, российские команды и сборную отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Футбол,УЕФА,
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