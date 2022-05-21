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2 часа назад

Источник: "Фиорентина" готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу

Газета.Ruиещё 7

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не останется в Италии еще на один сезон. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Источник: "Фиорентина" готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, "Фиорентина" готова отдать 31-летнего нападающего бесплатно любому клубу, с которым он договорится о личном контракте.

"Кокорин этим летом будет на рынке, цена — ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий", - заявил источник портала.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против "Наполи" в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи, заменив Артура Кабрала, и заработал штрафной. В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о судьбе Александра Кокорина.

Футбол,Андрей Канчельскис,Александр Кокорин,Манчестер Юнайтед,
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