Источник: "Фиорентина" готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу

"Кокорин этим летом будет на рынке, цена — ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий", - заявил источник портала.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против "Наполи" в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи, заменив Артура Кабрала, и заработал штрафной. В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" действует до 30 июня 2024 года.