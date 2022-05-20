Футбольный клуб ЦСКА выкупил контракт Карраскаля

"Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА, меня очень тепло приняли в клубе и команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много, все вместе мы настоящая семья. Буду делать все возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед", - приводит комментарий Карраскаля пресс-служба клуба.