Футбольный клуб ЦСКА выкупил контракт Карраскаля

Московский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского "Ривер Плейта". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба армейцев.
Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
"Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА, меня очень тепло приняли в клубе и команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много, все вместе мы настоящая семья. Буду делать все возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед", - приводит комментарий Карраскаля пресс-служба клуба.
Карраскалю 23 года, он перешел в ЦСКА в феврале на правах аренды. В составе московской команды полузащитник провел 13 матчей в различных турнирах, забив в них один мяч и отдав одну голевую передачу.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 47 очков в 29 матчах. В заключительном туре национального первенства армейцы примут дома "Ростов" 21 мая.