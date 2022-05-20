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1 час назад

Футбольный клуб ЦСКА выкупил контракт Карраскаля

ТАССиещё 1

Московский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского "Ривер Плейта". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба армейцев.

Футбольный клуб ЦСКА выкупил контракт Карраскаля
Фото: ТАССТАСС

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

"Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА, меня очень тепло приняли в клубе и команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много, все вместе мы настоящая семья. Буду делать все возможное и выкладываться на 100% в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед", - приводит комментарий Карраскаля пресс-служба клуба.

Карраскалю 23 года, он перешел в ЦСКА в феврале на правах аренды. В составе московской команды полузащитник провел 13 матчей в различных турнирах, забив в них один мяч и отдав одну голевую передачу.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 47 очков в 29 матчах. В заключительном туре национального первенства армейцы примут дома "Ростов" 21 мая.

Футбол,Хорхе Карраскаль,
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