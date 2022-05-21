Аршавин: самый холодный матч в своей карьере играл при -30 градусах в валенках

"Самый холодный матч я помню был в Мурманске. Мне было лет 15-16. Мы играли скорее всего в феврале. Потому что отборочные матчи в зоне Северо-Запад проводились в январе и феврале. Я в Вологде еще играл, где холодно, в валенках бегали. И здесь, в Мурманске, в минус 30, когда наш вратарь не мог мяч выбить из штрафной", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".