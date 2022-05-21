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2 часа назад

Аршавин: самый холодный матч в своей карьере играл при -30 градусах в валенках

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о самом холодном матче в своей карьере.

Аршавин: самый холодный матч в своей карьере играл при -30 градусах в валенках
Фото: ТАССТАСС

"Самый холодный матч я помню был в Мурманске. Мне было лет 15-16. Мы играли скорее всего в феврале. Потому что отборочные матчи в зоне Северо-Запад проводились в январе и феврале. Я в Вологде еще играл, где холодно, в валенках бегали. И здесь, в Мурманске, в минус 30, когда наш вратарь не мог мяч выбить из штрафной", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Напомним, что 21 мая на "ВТБ Арене" состоится матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московское "Динамо" примет "Сочи".

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Команды в очной встрече разыграют серебро и бронзу сезона-2021/22 чемпионата России. Чемпионом страны досрочно стал петербургский "Зенит".

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