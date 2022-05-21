Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+33° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

ЦСКА разгромил "Ростов" Карпина в матче РПЛ

Soccer Newsиещё 2

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле разгромил "Ростов" со счетом 4:0.

ЦСКА разгромил "Ростов" Карпина в матче РПЛ
Фото: TwitterTwitter

Победу "армейцам" принесли голы Марио Фернандеса, Ивана Облякова и Игоря Дивеева, а также автогол Егора Бабурина.

ЦСКА, набрав 50 очков, занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ростов" с 38 очками финишировал на девятой позиции.

ЦСКА – "Ростов" - 4:0 (2:0) Голы: Фернандес, 4 - 1:0, Бабурин, 10 (автогол) - 2:0, Обляков, 52 - 3:0, Дивеев, 88 - 4:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Магнуссон, 90), Дивеев, Бийол, Щенников, Медина, Гбамен (Набабкин, 86), Обляков, Мухин (Ушаков, 74), Заболотный, Эджуке.

"Ростов": Бабурин, Терентьев, Осипенко, Мелехин (Лангович, 61), Сильянов, Мухин, Глебов, Сухомлинов (Фольмер, 61), Тугарев (Мельников, 73), Полоз (Голенков, 61), Комличенко (Муамба, 83).

Футбол,Игорь Дивеев,Иван Обляков,Егор Бабурин,Марио Фернандес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители