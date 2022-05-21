Мбаппе передумал переходить в "Реал"

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлит контракт и останется в команде. Об этом сообщил спортивный журналист Джанлука Ди Марцио, передает «Чемпионат».

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По словам Ди Марцило, нападающий не согласился с предложением перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Вместо этого Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».

Накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило Мбаппе зарплату 100 млн евро в год, подписной бонус 300 млн евро и возможность распоряжаться частью имиджевых прав. Позже президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам своей команды, что Мбаппе не присоединится к клубу.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 32 матча, забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач.