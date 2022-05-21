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1 час назад

Мбаппе передумал переходить в "Реал"

Майк Габриелян

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлит контракт и останется в команде. Об этом сообщил спортивный журналист Джанлука Ди Марцио, передает «Чемпионат».

Мбаппе передумал переходить в "Реал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ди Марцило, нападающий не согласился с предложением перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Вместо этого Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».

Накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило Мбаппе зарплату 100 млн евро в год, подписной бонус 300 млн евро и возможность распоряжаться частью имиджевых прав. Позже президент «Реала» Флорентино Перес объявил игрокам своей команды, что Мбаппе не присоединится к клубу.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 32 матча, забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в мадридском «Реале» начали паниковать из-за срыва трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Футбол,Реал,
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