Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+33° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

«Рубин» не забил пенальти на 103-й минуте матча с «Уфой» и вылетел в ФНЛ

Чемпионат.comиещё 5

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию матча.

"Рубин" вылетел из Российской премьер-лиги
Фото: пресс-служба РПЛпресс-служба РПЛ

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий хозяев Виталий Лисакович. На 54-й минуте счёт сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч гостей забил Дилан Ортис. На 103-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

Россию отстранили от мирового футбола

«Уфа» набрала 30 очков и поднимается на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опускается на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогают ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).

Футбол,Виталий Лисакович,Василий Казарцев,Алексей Стипиди,Владислав Камилов,Артур Федоров,Антон Кобзев,Сергей Иванов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители