"Рубин" вылетел из Российской премьер-лиги

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию матча.

Фото: пресс-служба РПЛ пресс-служба РПЛ

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий хозяев Виталий Лисакович. На 54-й минуте счёт сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч гостей забил Дилан Ортис. На 103-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

«Уфа» набрала 30 очков и поднимается на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опускается на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.