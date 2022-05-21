Кокорину посоветовали «завязывать с футболом»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что российскому форварду Александру Кокорину «пора заканчивать с футболом». Об этом сообщает Спорт-Экспресс».
«Саша может предпринять попытки реанимировать свою карьеру, но я думаю, что она уже закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не сможет достичь того высокого уровня, на котором он был», - сказал Наумов.
По его мнению, Кокорин, возможно, еще поиграет, но «это не будет тот Кокорин, которого мы знали».
Наумов добавил, что нет сомнений в том, что Кокорин «был талантливый футболист».
Ранее источники СМИ заявили, что итальянская «Фиорентина» намерена расстаться с 31-летним российским форвардом.
В этом сезоне Кокорин появлялся в составе флорентийцев шесть раз и провел на поле 53 минуты в общей сложности. Голов форвард не забил.