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1 час назад

Кокорину посоветовали «завязывать с футболом»

Майк Габриелян

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что российскому форварду Александру Кокорину «пора заканчивать с футболом». Об этом сообщает Спорт-Экспресс».

Кокорину посоветовали «завязывать с футболом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Саша может предпринять попытки реанимировать свою карьеру, но я думаю, что она уже закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не сможет достичь того высокого уровня, на котором он был», - сказал Наумов.

По его мнению, Кокорин, возможно, еще поиграет, но «это не будет тот Кокорин, которого мы знали».

Наумов добавил, что нет сомнений в том, что Кокорин «был талантливый футболист».

Ранее источники СМИ заявили, что итальянская «Фиорентина» намерена расстаться с 31-летним российским форвардом.

В этом сезоне Кокорин появлялся в составе флорентийцев шесть раз и провел на поле 53 минуты в общей сложности. Голов форвард не забил.

Футбол,Николай Наумов,Александр Кокорин,
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