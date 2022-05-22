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3 часа назад

Защитник Бийол может уйти из ЦСКА из-за семьи

Газета.Ruиещё 3

Защитник сборной Словении и ЦСКА Яка Бийол рассказал о своих шансах остаться в российской команде на следующий сезон.

Защитник Бийол может уйти из ЦСКА из-за семьи
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

"Посмотрим. Знаем, что бывает. Люблю этот клуб. Только в большом клубе могут так прощаться с игроками, как сегодня было с Марио и Дзагоевым. Конечно, это касается не только футбола. У меня есть семья. Сейчас еду домой, давно не видел никого из близких, это было тяжелое время С последние три месяца. Это вопрос не только футбола", — передает слова Бийола Sport24.

Бийол стал игроком ЦСКА в 2018 году. Прошлый сезон он отыграл в немецком "Ганновере" на правах аренды. В сезоне 2021/22 словенский защитник провел за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В субботу ЦСКА разгромил "Ростов" со счетом 4:0. Голами отметились Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков и Игорь Дивеев. По окончании сезона клуб покинули Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон, Марио Фернандес и Жан-Филипп Гбамен.

Ранее наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о своем уходе из ЦСКА по окончании сезона.

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