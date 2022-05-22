Защитник Бийол может уйти из ЦСКА из-за семьи

"Посмотрим. Знаем, что бывает. Люблю этот клуб. Только в большом клубе могут так прощаться с игроками, как сегодня было с Марио и Дзагоевым. Конечно, это касается не только футбола. У меня есть семья. Сейчас еду домой, давно не видел никого из близких, это было тяжелое время С последние три месяца. Это вопрос не только футбола", — передает слова Бийола Sport24.