Глушаков заявил о готовности бесплатно играть за "Спартак"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, что готов играть бесплатно в "Спартаке".
"Я просто сказал, что закончу карьеру, когда выиграю чемпионство со "Спартаком", а дальше увидим. Не будем загадывать и все будет. Верю ли в это? Надо всегда в свою мечту верить. Готов ли играть там бесплатно? Конечно! Я и тут бесплатно играю", - сказал Глушаков.
В составе "Спартака" Денис Глушаков провел 173 матча, на его счету 23 забитых мяча и 10 результативных передач. С 2020 года 34-летний футболист выступает за "Химки". В текущем сезоне Глушаков сыграл за подмосковный клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов. Контракт Дениса с "Химками" рассчитан до лета 2024 года.
Подмосковный клуб сегодня победил "Спартак" (2:1) в матче 30-го тура РПЛ. "Химки" набрали 32 очка и финишировали на 13-м месте. Подопечные Сергея Юрана теперь сыграют в стыковых матчах.
Источник: Sport24