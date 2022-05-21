Глушаков заявил о готовности бесплатно играть за "Спартак"

"Я просто сказал, что закончу карьеру, когда выиграю чемпионство со "Спартаком", а дальше увидим. Не будем загадывать и все будет. Верю ли в это? Надо всегда в свою мечту верить. Готов ли играть там бесплатно? Конечно! Я и тут бесплатно играю", - сказал Глушаков.