Девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги

Девять команд Российской премьер-лиги (РПЛ) направили в Российский футбольный союз (РФС) письма против расширения лиги до 18 клубов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» выступают за сохранение текущего формата проведения чемпионата России и поддерживают создание Кубка РПЛ, который по замыслу должен помочь клубам заполнить паузы на международные матчи и матчи еврокубков, где Россия в предстоящем сезоне не будет принимать участия.

Напомним, что вопрос о расширении лиги будет рассмотрен на предстоящем заседании исполкома РФС, который состоится завтра, 24 мая.