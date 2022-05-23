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1 час назад

Девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги до 18 клубов

Газета.Ruиещё 2

Девять команд Российской премьер-лиги (РПЛ) направили в Российский футбольный союз (РФС) письма против расширения лиги до 18 клубов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» выступают за сохранение текущего формата проведения чемпионата России и поддерживают создание Кубка РПЛ, который по замыслу должен помочь клубам заполнить паузы на международные матчи и матчи еврокубков, где Россия в предстоящем сезоне не будет принимать участия.

Напомним, что вопрос о расширении лиги будет рассмотрен на предстоящем заседании исполкома РФС, который состоится завтра, 24 мая.

Напрямую в ФНЛ-1 по итогам чемпионата России-2021/22 вылетели казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».

Футбол,Крылья Советов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
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