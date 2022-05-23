"Арсенал" не получил лицензию от РФС

Тульский «Арсенал» не смог получить лицензию от Российского футбольного союза (РФС) для участия в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги — 1 (ФНЛ-1). Об этом сообщает «СЭ».

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По информации источника, у худшей команды чемпионата России сезона-2021/22 будет возможность подать аппеляцию на это решение и все же добиться выдачи лицензии. В противном случае клуб не сможет заявиться в ФНЛ, куда он выбыл по итогам сезона завершившегося на прошлом неделе сезона РПЛ.