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59 минут назад

"Арсенал" не прошел лицензирование для РПЛ и ФНЛ-1

Газета.Ruиещё 3

Тульский «Арсенал» не смог получить лицензию от Российского футбольного союза (РФС) для участия в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги — 1 (ФНЛ-1). Об этом сообщает «СЭ».

"Арсенал" не получил лицензию от РФС
Фото: vkvk

По информации источника, у худшей команды чемпионата России сезона-2021/22 будет возможность подать аппеляцию на это решение и все же добиться выдачи лицензии. В противном случае клуб не сможет заявиться в ФНЛ, куда он выбыл по итогам сезона завершившегося на прошлом неделе сезона РПЛ.

Напомним, что вместе с «Арсеналом» элиту российского футбола покинул казанский «Рубин». Занявшие 13-е и 14-е места по итогам турнира РПЛ «Химки» и «Уфа» поспорят за право сыграть в чемпионате России со «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом» соответственно.

Футбол,РПЛ,РФС,
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