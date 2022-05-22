«Спартак» провел свой худший сезон с 2003 года

В заключительном туре российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 столичный «Спартак» на выезде встречался с подмосковными «Химками» и потерпел поражение со счетом 1:2.

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По итогам сезона подопечные Паоло Ваноли финишировали лишь на десятом месте в таблице чемпионата России с 38 набранными баллами. Москвичи провели свой худший сезон с 2003 года, когда также завершили чемпионат на десятой позиции.