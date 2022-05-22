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2 часа назад

«Спартак» повторил клубный антирекорд в РПЛ

Евро-футбол.Ру

В заключительном туре российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 столичный «Спартак» на выезде встречался с подмосковными «Химками» и потерпел поражение со счетом 1:2.

«Спартак» провел свой худший сезон с 2003 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам сезона подопечные Паоло Ваноли финишировали лишь на десятом месте в таблице чемпионата России с 38 набранными баллами. Москвичи провели свой худший сезон с 2003 года, когда также завершили чемпионат на десятой позиции.

Кроме того, «народная команда» забила в этой кампании всего 37 голов. Меньше было только в сезоне-2019/2020, когда «красно-белые» поразили ворота соперников 35 раз.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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