В РФС отреагировали на уход Дзюбы из «Зенита»

«Я желаю ему, конечно, удачи дальше. Не попадать в эти ситуации дурацкие вечные. То у него в сборной были «усы надежды», что они там с Кокориным показывали друг другу. Потом он извинялся. Потом это видео [про уход из клуба], другие скандалы. Он больше для меня шоумен. Мы не обсуждаем уже его футбол, мы обсуждаем только его поступки вне футбола», - сказал Созин.