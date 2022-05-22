В РФС отреагировали на уход Дзюбы из «Зенита»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что для организации нет ничего интересного в сообщении об уходе футболиста Артема Дзюбы из «Зенита». По его мнению, тему освещают потому, что спортсмен «прославился» своими поступками вне футбольного поля.
«У меня один вопрос. А что в этом интересного? Почему мы считаем, что новость про Дзюбу — это так интересно, что нужно обсуждать всей страной?», - уточнил Андрей Созин.
Он напомнил, что в свое время Дзюба был «лидером сборной и душой компании», но в настоящее время он «достаточно возрастной человек, не лидер «Зенита». Тем более, что клуб «решил поменять линию атаки, и он уходит. Это вообще не новость».
Созин полагает, что спортсмен легко найдет себе новое место, сможет играть в большинстве российских клубов, в некоторых зарубежных.
Он подчеркнул также, что поступки Дзюбы показывают, что он в большей степени шоумен, чем спортсмен.
«Я желаю ему, конечно, удачи дальше. Не попадать в эти ситуации дурацкие вечные. То у него в сборной были «усы надежды», что они там с Кокориным показывали друг другу. Потом он извинялся. Потом это видео [про уход из клуба], другие скандалы. Он больше для меня шоумен. Мы не обсуждаем уже его футбол, мы обсуждаем только его поступки вне футбола», - сказал Созин.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба принял решение уйти из петербургского клуба «Зенит». Он полагает, что настало время «двигаться дальше».