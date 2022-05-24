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1 час назад

Вице-президент РФС заявил, что в РПЛ будет 16 команд

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв заявил, что в Российской Премьер-Лиге останется 16 команд.

Вице-президент РФС: в РПЛ будет 16 команд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет 16 команд», — передаёт слова Дениса Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

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