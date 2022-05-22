Кокорин ответил на критику подписчика предложением копать картошку

Российский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин грубо ответил в социальных сетях фанату из Белоруссии, который подверг критике качество его игры. Об этом пишет издание «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что под одной из публикаций спортсмена пользователь из Белоруссии Кирилл Плышевский оставил комментарий: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно».

«Кирилл, иди картошку у себя копай», - ответил ему Кокорин.

Издание напомнило, что 15 марта портал Transfermarkt заметил значительное снижение трансферной стоимости форварда. Она упала до 900 тыс. евро. Ранее Кокорин оценивался в 2 млн евро.