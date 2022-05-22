Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Кокорин ответил на критику подписчика предложением копать картошку

Илья Родин

Российский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин грубо ответил в социальных сетях фанату из Белоруссии, который подверг критике качество его игры. Об этом пишет издание «Лента.ру».

Кокорин ответил на критику подписчика предложением копать картошку
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что под одной из публикаций спортсмена пользователь из Белоруссии Кирилл Плышевский оставил комментарий: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно».

«Кирилл, иди картошку у себя копай», - ответил ему Кокорин.

Издание напомнило, что 15 марта портал Transfermarkt заметил значительное снижение трансферной стоимости форварда. Она упала до 900 тыс. евро. Ранее Кокорин оценивался в 2 млн евро.

ФК «Фиорентина» в настоящее время рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с Александром Кокориным, уточняет «Чемпионат».

Футбол,Александр Кокорин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители