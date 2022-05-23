Билялетдинов: «Црвена Звезда» не потянет требований Дзюбы

«Не очень верю, что Артем продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований, а ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неактуально.



Поэтому, думаю, Дзюба останется в чемпионате России. Он отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Такой исполнитель пригодится любой российской команде. Еще несколько сезонов он может провести на стабильно высоком уровне.



Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — приводит слова Билялетдинова RT.