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1 час назад

Экс-хавбек сборной России Билялетдинов заявил, что "Црвена Звезда" не потянет требований Дзюбы

Газета.Ru

Бывший хавбек сборной России Динияр Билялетдинов назвал маловероятным переход Артема Дзюбы в европейский клуб после ухода из петербургского «Зенита».

Билялетдинов: «Црвена Звезда» не потянет требований Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не очень верю, что Артем продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований, а ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неактуально.

Поэтому, думаю, Дзюба останется в чемпионате России. Он отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Такой исполнитель пригодится любой российской команде. Еще несколько сезонов он может провести на стабильно высоком уровне.

Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — приводит слова Билялетдинова RT.

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

В сезоне-2021/22 он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому нападающему. Зимой слухи отправляли 33-летнего форварда в казанский «Рубин».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в Сербии или Турции.

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