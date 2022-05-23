Мбаппе потребовал у клуба купить двух футболистов

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой купить двух футболистов в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

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Речь идет о атакующем полузащитнике «Барселоны» Усмане Дембеле и хавбеке «Монако» Орельене Тчуамени. По данным источника, представители парижского клуба уже встречались с агентом Дембеле для обсуждения потенциального перехода.

22 мая в СМИ писали, что 22-летний Тчуамени договорился о заключении контракта с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.

Новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

20 мая стало известно, что руководство ПСЖ предложило форварду из Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.