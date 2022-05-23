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1 час назад

Форвард ПСЖ Мбаппе потребовал у руководства клуба купить двух футболистов

Газета.Ru

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой купить двух футболистов в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

Мбаппе потребовал у клуба купить двух футболистов
Фото: ReutersReuters

Речь идет о атакующем полузащитнике «Барселоны» Усмане Дембеле и хавбеке «Монако» Орельене Тчуамени. По данным источника, представители парижского клуба уже встречались с агентом Дембеле для обсуждения потенциального перехода.

22 мая в СМИ писали, что 22-летний Тчуамени договорился о заключении контракта с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.

Новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

20 мая стало известно, что руководство ПСЖ предложило форварду из Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мяча и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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