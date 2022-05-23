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35 минут назад

Определился лучший бомбардир чемпионата Испании

Soccer News

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Определился лучший бомбардир чемпионата Испании
Фото: TwitterTwitter

Форвард принял участие в 32 матчах и стал автором 27 забитых мячей (7 - с пенальти). Вторым стал его одноклубник бразилец Винисиус Жуниор, который забил 17 голов (0 - с пенальти). Столько же на счету испанских нападающих "Сельты" Яго Аспаса (3 - с пенальти) и "Эспаньола" Рауля де Томаса (5 - с пенальти).

Лучшим ассистентом стал французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, который отдал 13 результативных передач. Вторым стал все тот же Бензема (12).

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