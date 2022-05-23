Определился лучший бомбардир чемпионата Испании

Форвард принял участие в 32 матчах и стал автором 27 забитых мячей (7 - с пенальти). Вторым стал его одноклубник бразилец Винисиус Жуниор, который забил 17 голов (0 - с пенальти). Столько же на счету испанских нападающих "Сельты" Яго Аспаса (3 - с пенальти) и "Эспаньола" Рауля де Томаса (5 - с пенальти).