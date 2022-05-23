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35 минут назад

Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

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Леонид Слуцкий останется главным тренером «Рубина», сообщил на пресс-конференции генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

Стала известна судьба Слуцкого после вылета «Рубина» из РПЛ
Фото: ФК «Рубин»ФК «Рубин»

— Продолжит ли Слуцкий работу?

— Да.

— Не жалеете ли, что не уволили Слуцкого ранее?

— Никогда не считал, что косвенные признаки его неудовлетворительной работы присутствуют. Я считаю, что это наш правильный выбор и Слуцкий — высококвалифицированный специалист. Но есть определенные события, решения ФИФА и УЕФА, которые сильно повлияли. Считаю, тут никакой вины Слуцкого нет. Он, наоборот, понес большие репутационные потери. У нас ушло шесть игроков — тренировали одну команду, а играть стали другой., — сказал Сайманов на пресс-конференции.

«Рубин» в последнем туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и занял 15-е место в таблице по итогам сезона-2021/22 и покинет элитный дивизион.

"Рубин" приостановил действие контракта с Кварацхелией

Слуцкий работает с «Рубином» с декабря 2019 года. Первый сезон с этим специалистом команда завершила на 10-м месте. В сезоне-2020/21 «Рубин» стал четвертым в чемпионате России, пробившись в Лигу конференций.

Футбол,Рустем Сайманов,УЕФА,
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