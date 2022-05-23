Стала известна судьба Слуцкого после вылета «Рубина» из РПЛ

— Никогда не считал, что косвенные признаки его неудовлетворительной работы присутствуют. Я считаю, что это наш правильный выбор и Слуцкий — высококвалифицированный специалист. Но есть определенные события, решения ФИФА и УЕФА, которые сильно повлияли. Считаю, тут никакой вины Слуцкого нет. Он, наоборот, понес большие репутационные потери. У нас ушло шесть игроков — тренировали одну команду, а играть стали другой., — сказал Сайманов на пресс-конференции.