Стала известна судьба Слуцкого после вылета «Рубина» из РПЛ

Леонид Слуцкий останется главным тренером «Рубина», сообщил на пресс-конференции генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
— Продолжит ли Слуцкий работу?
— Да.
— Не жалеете ли, что не уволили Слуцкого ранее?
— Никогда не считал, что косвенные признаки его неудовлетворительной работы присутствуют. Я считаю, что это наш правильный выбор и Слуцкий — высококвалифицированный специалист. Но есть определенные события, решения ФИФА и УЕФА, которые сильно повлияли. Считаю, тут никакой вины Слуцкого нет. Он, наоборот, понес большие репутационные потери. У нас ушло шесть игроков — тренировали одну команду, а играть стали другой., — сказал Сайманов на пресс-конференции.
«Рубин» в последнем туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и занял 15-е место в таблице по итогам сезона-2021/22 и покинет элитный дивизион.
Слуцкий работает с «Рубином» с декабря 2019 года. Первый сезон с этим специалистом команда завершила на 10-м месте. В сезоне-2020/21 «Рубин» стал четвертым в чемпионате России, пробившись в Лигу конференций.