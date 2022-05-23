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18 минут назад

Массимо Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения московской команды закрыть проект «Спартак-2».

Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я не знаю причин этого, но вторая команда в клубе полезна, если вы затем делаете упор на молодёжь из своей академии. Иначе — это просто затраты», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство московского «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Такое решение было принято в связи с сокращением бюджета «Спартака». Клуб посчитал наличие проекта «Спартак-2» нецелесообразным.

Футбол,Егор Кабак,Спартак,
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