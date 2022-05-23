Гендиректор "Рубина" объяснил уход Слуцкого с пресс-конференции

"Надо понять Слуцкого, это высочайший стресс. Он нашел в себе силы после матча что-то сказать. Наверное, это к лучшему, что он не общался с журналистами, может, что-то сгоряча сказал бы. Он боец, я думаю, он позже обо всем расскажет и ответит на все вопросы", - сказал Сайманов.