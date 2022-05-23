Гендиректор "Рубина" объяснил уход Слуцкого с пресс-конференции

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий ушел с пресс-конференции после матча с "Уфой", поскольку испытывал высочайший стресс, но позже он будет готов ответить на все вопросы. Об этом журналистам в понедельник рассказал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.
"Надо понять Слуцкого, это высочайший стресс. Он нашел в себе силы после матча что-то сказать. Наверное, это к лучшему, что он не общался с журналистами, может, что-то сгоряча сказал бы. Он боец, я думаю, он позже обо всем расскажет и ответит на все вопросы", - сказал Сайманов.
В субботу "Рубин" дома со счетом 1:2 уступил "Уфе" в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1). После игры Слуцкий поблагодарил болельщиков и ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Также тренер пропускает пресс-конференцию по итогам сезона, проходящую в понедельник.
"Рубин" покинул высший дивизион чемпионата России по футболу впервые с 2003 года. Сайманов в понедельник заявил, что Слуцкий продолжит работу на посту главного тренера казанской команды в следующем сезоне.