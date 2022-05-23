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1 час назад

«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова

Чемпионат.com

Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе полузащитника Ивелина Попова. Свою карьеру 34-летний болгарин продолжит в составе софийского «Левски».

«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

В нынешнем сезоне 34-летний болгарин принял участие в 19 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В остальных турнирах на счету полузащитника четыре матча без результативных действий.

До перехода в «Сочи» Попов выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Ивелин перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.

Футбол,Ивелин Попов,Спартак,
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