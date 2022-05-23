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40 минут назад

Президент «Урала» о пиве на стадионах: «На хоккее никаких инцидентов не было. Ничего не будет, если человек купит себе бокал»

Sports.ru

Президент «Урала» оценил возможное разрешения продажи пива на спортивных стадионах.

Президент «Урала» о пиве на стадионах: "Я рос, когда на стадионах продавали в бутылках и более крепкие напитки."
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я ничего страшного в этом не вижу, это будет некое подспорье для клубов. Сейчас как: подъезжает человек к стадиону, купил се

И пока его не выпьет – на стадион не попадет. Но ведь ничего не будет, если он себе этот бокал купит на стадионе.

Я рос, когда на стадионах продавали в бутылках и более крепкие напитки. И ничего: никто не бросал их на поле, все было цивильно.

Болельщики ведь нормальные люди. Пару лет назад на хоккее ведь люди пили пиво, и никаких инцидентов не было. У нас много камер на стадионе, всех видно.

Пиво на стадионе – напиток болельщика. Оно должно быть, – сказал Григорий Иванов.

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Ранее после постановления правительства Москвы – в качестве эксперимента было разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах до 31 декабря 2022 года.

Футбол,Григорий Иванов,Правительство Москвы,
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