Президент «Урала» о пиве на стадионах: "Я рос, когда на стадионах продавали в бутылках и более крепкие напитки."

Президент «Урала» оценил возможное разрешения продажи пива на спортивных стадионах.
«Я ничего страшного в этом не вижу, это будет некое подспорье для клубов. Сейчас как: подъезжает человек к стадиону, купил се
И пока его не выпьет – на стадион не попадет. Но ведь ничего не будет, если он себе этот бокал купит на стадионе.
Я рос, когда на стадионах продавали в бутылках и более крепкие напитки. И ничего: никто не бросал их на поле, все было цивильно.
Болельщики ведь нормальные люди. Пару лет назад на хоккее ведь люди пили пиво, и никаких инцидентов не было. У нас много камер на стадионе, всех видно.
Пиво на стадионе – напиток болельщика. Оно должно быть, – сказал Григорий Иванов.
Ранее после постановления правительства Москвы – в качестве эксперимента было разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах до 31 декабря 2022 года.