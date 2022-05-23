"Локомотив" продлил контракт с Гилерме

Московский "Локомотив" продлил контракт с вратарем и капитаном команды Маринато Гилерме, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Спортивный директор клуба Томас Цорн рассказал, что переговоры по новому контракту с голкипером были максимально короткими. Рассчитан контракт до конца сезона-2023/24.
"Я благодарен Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к "Локо". Гилерме – лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу",– заявил он.
36-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе железнодорожников он выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок России, один раз – Суперкубок России. В ноябре 2015 года футболист получил российское гражданство и провел в составе сборной России 19 матчей, в которых пропустил 17 голов.
29 мая на стадионе "Лужники" в Москве пройдет финал Кубка России. В финале турнира московский "Спартак" встретится с московским "Динамо". Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.