"Локомотив" продлил контракт с Гилерме

Спортивный директор клуба Томас Цорн рассказал, что переговоры по новому контракту с голкипером были максимально короткими. Рассчитан контракт до конца сезона-2023/24.

"Я благодарен Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к "Локо". Гилерме – лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу",– заявил он.

36-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе железнодорожников он выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок России, один раз – Суперкубок России. В ноябре 2015 года футболист получил российское гражданство и провел в составе сборной России 19 матчей, в которых пропустил 17 голов.