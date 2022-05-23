РФС может создать отдельный турнир для вторых команд

«В рамках совместной работы РФС и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира, с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», — добавил источник «Чемпионата».