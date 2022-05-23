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1 час назад

РФС рассматривает вариант с созданием отдельного турнира для вторых команд

Чемпионат.comиещё 3

РФС может создать отдельный турнир для вторых команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

РФС может создать отдельный турнир для вторых команд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках совместной работы РФС и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира, с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 23 мая, московский «Спартак» объявил о прекращении работы «Спартака-2». Это связано с изменением бюджета команды, после которого было решено отказаться от содержания проекта «Спартак-2» из-за нецелесообразности.

Также ранее сообщалось, что «Локомотив» откажется от своей второй команды — «Казанки».

Футбол,РФС,Спартак,
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