Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" второй год подряд

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы». Об этом сообщает kicker.

Фото: Efrem Lukatsky/AP Efrem Lukatsky/AP

По итогам прошедшего чемпионата Германии польский форвард сумел забить 35 мячей и набрать 70 очков (25 голов, умноженные на два — коэффициент турнира).

На второй строчке расположились форварды римского «Лацио» Чиро Иммобиле и мадридского «Реала» Карим Бензема (27 голов, 54 очка).

В прошлом сезоне Левандовски выиграл «Золотую бутсу», забив в Бундеслиге 41 мяч.

Напомним, что в Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария», ведомая Юлианом Наггельсманом, вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей)