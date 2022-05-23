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1 час назад

Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" второй год подряд

Газета.Ruиещё 1

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы». Об этом сообщает kicker.

Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" второй год подряд
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По итогам прошедшего чемпионата Германии польский форвард сумел забить 35 мячей и набрать 70 очков (25 голов, умноженные на два — коэффициент турнира).

На второй строчке расположились форварды римского «Лацио» Чиро Иммобиле и мадридского «Реала» Карим Бензема (27 голов, 54 очка).

В прошлом сезоне Левандовски выиграл «Золотую бутсу», забив в Бундеслиге 41 мяч.

Напомним, что в Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария», ведомая Юлианом Наггельсманом, вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей)

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) планирует создать турнир для вторых команд.

Футбол,Карим Бензема,Роберт Левандовски,РФС,Реал,
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