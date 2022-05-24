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1 час назад

Футболист "Зенита" Круговой рассказал, что ему не нравятся шутки Дзюбы

Газета.Ruиещё 3

Игрок петербуржского "Зенита" Данил Круговой поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, который на днях объявил об уходе из команды.

Футболист "Зенита" раскритиковал поведение Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить про меня или про других людей из команды", - сказал Круговой в эфире "России 24".

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В сезоне-2021/22 он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.

Ранее главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк высказался об усилении команды перед стартом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, черно-белым мог бы пригодиться бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

"Могу ли я представить Дзюбу в "Торпедо"? А почему нет? Думаю, что это вполне реально. Все зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде", - сказал Бородюк.

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