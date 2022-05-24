Футболист "Зенита" раскритиковал поведение Дзюбы

Игрок петербуржского "Зенита" Данил Круговой поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, который на днях объявил об уходе из команды.
"Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить про меня или про других людей из команды", - сказал Круговой в эфире "России 24".
В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В сезоне-2021/22 он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.
Ранее главный тренер московского "Торпедо" Александр Бородюк высказался об усилении команды перед стартом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, черно-белым мог бы пригодиться бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
"Могу ли я представить Дзюбу в "Торпедо"? А почему нет? Думаю, что это вполне реально. Все зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде", - сказал Бородюк.