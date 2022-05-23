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1 час назад

УЕФА наказал "Лион" и ПАОК частичным закрытием трибун в следующих еврокубковых матчах

ТАСС

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение частично закрыть трибуны в следующих еврокубковых матчах французского "Лиона" и греческого ПАОКа, в которых команды будут выступать в качестве принимающей стороны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УЕФА.

УЕФА наказал "Лион" и ПАОК частичным закрытием трибун
Фото: ReutersReuters

В следующем домашнем матче "Лиона" в еврокубках будут недоступны две трибуны стадиона. Также французский клуб был оштрафован на €20 тыс. за бросание предметов на поле, запуск фейерверков, массовые беспорядки, оскорбительные выкрикивания болельщиками и блокирования общественных проходов во время ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с английским "Вест Хэмом" (0:3), который проходил во Франции 14 апреля.

На стадионе ПАОКа в следующем матче под эгидой УЕФА будет закрыт один сектор. Также клуб был оштрафован на €70 тыс. за запуск фейерверков, использование лазерных указок, оскорбительные выкрикивания со стороны болельщиков и блокирование общественных проходов во время ответной игры четвертьфинальной стадии Лиги конференций с французским "Марселем" (0:1), который проходил в Греции 14 апреля.

"Лион" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в следующем сезоне команда не выступит в еврокубках. ПАОК стал вторым по итогам первенства Греции, греческий клуб начнет еврокубковый сезон с квалификации Лиги конференций.

Футбол,УЕФА,
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