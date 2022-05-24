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1 час назад

Карпин назвал трех лучших футболистов сезона

Советский спортиещё 6

По мнению главного тренера сборной России, тон в РПЛ задают легионеры.

Карпин назвал трех лучших футболистов сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин назвал лучших футболистов завершившегося сезона.

«Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», - приводит слова Карпина Sport24.ru.

Напомним, что Клаудиньо и Вильмар Барриос стали чемпионами России в составе "Зенита"

Бразилец провел 23 игры в российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. На счету эквадорца 27 матчей и один результативный пас.

Атакующий полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви забил десять голов и отдал две голевые передачи в 28 встречах.

Футбол,РПЛ,Вильмар Барриос,Валерий Карпин,Эрик Бикфалви,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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