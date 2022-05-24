Карпин назвал трех лучших футболистов сезона

Напомним, что Клаудиньо и Вильмар Барриос стали чемпионами России в составе "Зенита"

Бразилец провел 23 игры в российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. На счету эквадорца 27 матчей и один результативный пас.