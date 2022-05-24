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1 час назад

«Валенсию» в скором времени может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория

Чемпионат.comиещё 3

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория стал одним из главных претендентов на аналогичный пост в испанской «Валенсии». Об этом сообщает Plaza Deportiva.

«Валенсию» может возглавить бывший тренер «Спартака» Руй Витория
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

По информации источника, представитель «летучих мышей» связался с агентами 52-летнего португальского специалиста, который ранее заявлял о желании работать в Европе.

Сообщается, что у руководства «Валенсии» есть разногласия с действующим главным тренером клуба Хосе Бордаласом. В материале говорится, что в соглашении с Бордаласом прописан пункт, который даёт возможность одной из двух сторон расторгнуть контракт в одностороннем порядке, выплатив сумму менее € 1 млн.

«Валенсия» завершила нынешний сезон испанской Примеры на 9-м месте, уступила в финале Кубка Испании и не выступит в еврокубковых турнирах в следующем сезоне.

Напомним, что Руй Витория был главным тренером «Спартака» с июня по декабрь 2021 года.

Футбол,Спартак,
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