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27 минут назад

"Краснодар" утвердил Сторожука главным тренером основной команды

Советский спортиещё 6

В весенней части РПЛ Александр Александрович был исполняющим обязанности.

Сторожук стал главным тренером "Краснодара"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Краснодар" объявил, что со следующего сезона главным тренером команды будет Александр Сторожук, который ранее был лишь исполняющим обязанности после того, как немец Даниель Фарке принял решение покинуть Россию.

Помощниками Сторожука назначены Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, Антон Поправкин и Михаил Савченко, который стал новым тренером вратарей. Ранее Савченко воспитал Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

Клуб отмечают, что все ассистенты главного тренера ранее работали в академии "быков".

Напомним, что несмотря на все трудности, связанные с отъездом легионеров "Краснодар" по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице.

Футбол,Георгий Сахвадзе,Александр Сторожук,Матвей Сафонов,Михаил Савченко,Александр Орехов,Антон Антонов,
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