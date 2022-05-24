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1 час назад

Карпин высказался о продаже пива на стадионах

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о том, как относится к возвращению пива на российские стадионы.

Карпин высказался о продаже пива на стадионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпин сказал Sport24, что если от этого решения российским клубам будет какая-то польза, то он не против пива на стадионах. Тренер отметил, что не боится неадекватного поведения болельщиков из-за алкоголя, так как при большом желании можно набухаться и перед походом на футбол.

Напомним, что в качестве эксперимента власти Москвы разрешили продавать на стадионах пиво и другие алкогольные напитки с содержанием спирта менее 16 процентов.

Футбол,Валерий Карпин,Правительство Москвы,
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