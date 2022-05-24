Карпин высказался о продаже пива на стадионах

Карпин сказал Sport24, что если от этого решения российским клубам будет какая-то польза, то он не против пива на стадионах. Тренер отметил, что не боится неадекватного поведения болельщиков из-за алкоголя, так как при большом желании можно набухаться и перед походом на футбол.