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4 часа назад

Директор «Ростова»: «УЕФА хочет освободить легионеров от контрактов. Надеюсь, правительство РФ учтет это, и будут арестованы активы здесь и компенсированы затраты»

Sports.ru

Спортивный директор «Ростова» поддерживает мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона.

Директор «Ростова» предлагает арестовать активы УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Вам не кажется, что расширение – финансово невыгодная история?

– Ну, мы слышали такие аргументы. Знаете, сейчас финансовая история... А вы считаете, что сейчас содержать легионеров – это финансово выгодная история?

– Нет.

– И мы так считаем. Может, сейчас вообще повод задуматься по модернизации и переформатированию нашего футбола? Может быть, надо сейчас сделать 18 команд? Это я просто как идею, предложение, мысли вслух. 18 команд, по максимуму задействовать молодежь – через 2-3 года они...

Как я понимаю, этот бан европейский продлится не год, а больше. Это мое личное мнение. Мы бы получили группу российских футболистов, которые через 2-3 года смогли бы конкурировать с этими иностранцами. А сейчас для чего рабочие места отдаем иностранцам? 13 легионеров – какой стимул у молодых футболистов?

– Я согласен.

– Мы энтузиасты, развиваем академию, молодежный состав. Сейчас такая ситуация случилась, и они все получили шанс. Но не у всех же получают шанс.

– Что будет с вашими легионерами?

– Мы не понимаем, какое решение примет УЕФА. Ходят упорные слухи, что их хотят освободить от контрактов.

– Это же будет просто...

– Грабеж. Надеюсь, наше правительство Российской Федерации учтет это. Значит, должны быть арестованы активы здесь и компенсированы затраты, – сказал Алексей Рыскин.

Футбол,Алексей Рыскин,УЕФА,Правительство РФ,
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