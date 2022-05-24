Семин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу. «Конечно, это справедливое решение. Исполком и РФС руководствовались согласно спортивному регламенту, который и состаялся. «Ротор» же в прошлом году также вылетел и тоже просили оставить, но не пошли же на встречу. Вот и всё, здесь тоже самое», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.