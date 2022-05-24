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1 час назад

Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Премьер-Лигу до 18 команд

Чемпионат.comиещё 5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение исполкома РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу. «Конечно, это справедливое решение. Исполком и РФС руководствовались согласно спортивному регламенту, который и состаялся. «Ротор» же в прошлом году также вылетел и тоже просили оставить, но не пошли же на встречу. Вот и всё, здесь тоже самое», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Семин оценил решение исполкома РФС не расширять РПЛ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, сегодня стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза на заседании, которое прошло сегодня, 28 мая.

Отметим, что на заседании также рассматривалась перспектива внедрения моратория на вылет.

Футбол,Андрей Ирха,Юрий Семин,РФС,
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