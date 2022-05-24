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2 часа назад

Владелец "Спартака" Федун выступил против создания Кубка РПЛ

Газета.Ruиещё 13

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун на завершившемся исполкоме Российского футбольного союза (РФС) выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Владелец "Спартака" Федун выступил против создания Кубка РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, функционер выразил сомнения в коммерческом успехе нового проекта, из-за чего исполком принял решение отложить на время вопрос об организации турнира.

Пресс-служба РФС по итогам исполкома организации объявила, что установлен срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами. Необходимые действия необходимо произвести до 15 июля 2022 года.

Напомним, что единственным победителем Кубка РПЛ является петербургский «Зенит», который в 2003-м году в финале обыграл новороссийский «Черноморец».

Ранее сообщалось, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков положительно оценил возможности организации Кубка Лиги.

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