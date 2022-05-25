Агент Головина ответил на вопрос о возвращении футболиста в РПЛ

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о возможном возвращении футболисты в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.
«Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ. У нас были предложения от клубов из Испании и Англии. В «Монако» Головина все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев»», — сказал Клюев.
В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» завоевало бронзовые медали и квалифицировалось в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с третьего отборочного раунда пути нечемпионов.
Ранее сообщалось, что Головин разделил с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси шестое место в Лиге 1 по среднему числу пасов под удар за игру.