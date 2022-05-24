Президент РФС заявил о введении нового лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о введении нового лимита на легионеров уже в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» пресс-служба «Газпром нефти»

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», — приводит слова Дюкова RT.

В новом сезоне клубы РПЛ могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов. Стоит отметить, что лишь восемь из них могут одновременно находиться на поле.

До введения нового лимита клубы имели возможность приобретать только восемь легионеров и также всех их одновременно выпускать на поле.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в cезоне-2022/2023.

Стоит отметить, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Решение по поводу следующего сезона пока озвучено не было.