Президент РФС заявил о введении нового лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о введении нового лимита на легионеров уже в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», — приводит слова Дюкова RT.
В новом сезоне клубы РПЛ могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов. Стоит отметить, что лишь восемь из них могут одновременно находиться на поле.
До введения нового лимита клубы имели возможность приобретать только восемь легионеров и также всех их одновременно выпускать на поле.
Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в cезоне-2022/2023.
Стоит отметить, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Решение по поводу следующего сезона пока озвучено не было.
Ранее сообщалось, что РФС принял решение оставить в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 клубов на сезон 2022/23 без введения моратория.