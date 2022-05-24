Шесть скандалов Дзюбы: от "тренеришки" до интима

Нападающий Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита". Не исключено, что тем самым он прекращает карьеру в России: информация об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов поступает регулярно, пишет РИА Новости Спорт. При этом в Российской премьер-лиге за Дзюбой прочно закрепилась репутация скандалиста. Вот несколько наиболее громких инцидентов с его участием.

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Пропавшие 23 тысячи рублей

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В 2009 году на сборах в Австрии у Владимира Быстрова, который, как и Дзюба, играл за "Спартак", пропали 23 тысячи рублей. Быстров решил, что его обокрали, и в этом обвинили Дзюбу. Сам форвард утверждает, что его таким образом подставили, чтобы выдавить из команды. После этого Дзюба на правах аренды перешел в "Томь".

"Пусть говорит наш тренеришка"

В 2012 году, когда Дзюба снова играл за "Спартак", он стал автором знаменитого высказывания о тогдашнем наставнике клуба Унаи Эмери. Это произошло после проигрыша в матче с "Динамо" (1:5). Проходя мимо представителей СМИ, Дзюба отказался комментировать результат, заявив:

"Пусть говорит наш тренеришка".

Крупного конфликта с тренером после этого не произошло, поскольку Унаи был уволен из "Спартака" в тот же день. Позже наставник выпустил книгу, в которой обвинил Дзюбу в настраивании других игроков против него. Футболист в ответ назвал Унаи лицемером и лжецом. Стоит отметить, что при этом тренере Дзюба не получал регулярной игровой практики.

Конфликт с Карпиным

С наставником национальной сборной Валерием Карпиным у нападающего тоже не сложились отношения. В 2009 году, после скандального инцидента с Быстровым, Карпин заявил, что на самом деле Дзюбу отправили в "Томь" из-за его конфликта с командой. После истории с "тренеришкой" форварда снова сдали в аренду, на этот раз в "Ростов".

"Много угроз я услышал: "Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился", — рассказывал потом Дзюба о своем конфликте с Карпиным.

В 2017 году тренер и форвард якобы чуть не подрались в московской гостинице, куда они приехали независимо друг от друга, каждый по своим делам. Как утверждал журналист Сергей Егоров, Дзюба сказал Карпину: "Сейчас я панамку тебе поправлю", однако драка после этого все же не состоялась, напоминает "Чемпионат".

Ссора с Геничем

У Дзюбы также произошел конфликт с комментатором Константином Геничем. В мае 2021 года они поспорили о будущих результатах Ивана Сергеева, выступавшего за "Крылья Советов". Дзюба утверждал, что Сергеев не забьет в РПЛ и восьми голов, а Генич был убежден в обратном. По словам комментатора, они с футболистом спорили на желание.

В итоге Сергеев забил сначала шесть мячей в составе "Крыльев Советов", а затем, перейдя в "Зенит", добавил еще два гола. После этого Генич объявил, какое его желание должен исполнить Дзюба. "Спартак" тогда попросил отстранить журналиста от комментирования своих матчей, и Генич сформулировал свои пожелания следующим образом:

"Я хочу, чтобы он надел под игровую майку "Зенита" белую футболку с моей фотографией и надписью "Спартак", разбань Генича". И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели"

Дзюба отказался исполнять это, после чего оба участника спора обменялись нелестными комментариями в адрес друг друга через соцсети и СМИ.

Поцелуй с Марией Орзул

Отдельного внимания заслуживают скандалы, связанные с личной жизнью Дзюбы. В 2015 году в интернете появилось видео, на котором женатый футболист целовался в машине с телеведущей Марией Орзул. Для Дзюбы все закончилось благополучно: супруга простила его. Что касается Орзул, то эта громкая история привела к ее разводу. По словам ведущей, последствием скандала для нее стал также нервный срыв, из-за которого она лежала под капельницей.

Еще одно интересное видео

Еще больший резонанс имело другое интимное видео с участием Дзюбы, попавшее в Сеть в 2020 году. На этот раз футболист позировал перед камерой не в женском обществе, а в одиночестве. После появления этого ролика тогдашний тренер национальной сборной Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на сбор.